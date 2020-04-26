6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Ağrı Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen bu olayda sıva yapmak amacıya gittiği evde 6 yaşında olan kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 52 yaşındaki M.E. tutuklandı.

Evlerinin dış cephe sıvası için inşaat işleri ile uğraşan M.E. adındaki kişi cephe işlerini yaparken 2.gününde evdeki tuvaleti kullanmak istedi. Çalışmasının 2.gününde M.E. tuvalete gitmek için aileden izin aldı. İçeriye girmesi sonrasında içerideki 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Eve geri gelen anne kendi kızının ağladığını fark edince ne olduğunu sordu. Çocuğun konuşmasını engellemek amacıyla öne atılan şahıs çocuğun demir korkuluktan düştüğünü söylemesine rağmen çocuk olan biteni anlatmaya başlayınca şahıs bir anda koşarak evden uzaklaşmaya çalıştı.

Ailenin şikayeti sonrasında kısa sürede yakalanan şahıs sorgulamasında yaptıklarını kabul etmesiyle hemen çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konuldu.