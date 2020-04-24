Remdesivir ilacı umutları yıktı

Bir süredir korona virüsü için ilaç denemeleri ilerliyordu ve en son denenen ve ABD tarafından umutla çok yüksek umutla çare olması beklenen Remdesivir adındaki ilacın insan üzerindeki deneyleri tamamlandı ancak sonuçlar olumlu olmadı.

Korona virüs için 237 hasta üzerinde bu ilaç denendi ve ilacın herhangi bir işe yaramamasına ek olarak yan etkileri hastaları daha kötü hale getirdi. 158 hasta bu ilaçla tedavi edilmeye çalışılırken 79 hasta placebo etkisinden çıkamadı ve 2 grup arasında herhangi bir farklılık oluşmadı. İlacı kullanan ve kullanmayanlar da durum aynı şekilde seyretti.

DSÖ tarafından yayınlanan belgede de benzer bilgiler yer alıyordu ancak yayınlandıktan kısa bir süre sonra bu belge yayından kaldırıldı ancak The Guardian bu belgeyi yayınlamaya devam etti. DSÖ dosyanın kaldırılmasının sebebinin yanlışlıkla ve erken olarak sisteme yüklendiğini belirtti. Daha düzeltmeler yapılarak tekrardan dosyanın yükleneceğini belirtti.