9 yaşındaki kızını döverek öldürdü

Gaziantep'te meydana gelen bu olayda Rukiye Aslan adındaki kişi 1 sene önce kadar eşi olan Müslüm Aslan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Daha sonrasında tutuklanarak ceza evine götürülmüştü. Gelen tahliye sonrasında serbest kalan şahıs döndüğü zaman çocuklarını görmek istedi. Eşinden çocuklarını alan şahıs çocukları kendi yaşadığı yere götürdü ve orada 9 yaşında olan en büyük çocuğu olan Ceylan adındaki kızını dövdü.

Küçük kızın yere yığılıp kalması sonrasında polisi arayarak kendisini ihbar etti. Evden diğer 2 çocuğu alıp annelerinin yanında bırakıp kaçtı. Daha sonrasında olay yerine gelen ekipler yerde kanlar içindeki çocuğu görünce hemen ambulansla hastaneye sevk ettiler.

Polis ekipleri şahsı bulmak üzere yaptıkları araştırmada kısa sürede şahsa ulaştılar ve parkta yakaladılar. Gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi. 7 yaşındaki Yusuf ve 5 yaşında Bünyamin adındaki çocuğun annesinde olduğu da doğrulandı.

Küçük çocuğun hastanede yapılan incelemesinde bağlanıp hortumla dövüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri evdeki perdelere kan sıçraması sonrasında bir kısmının kesilerek yakıldığını da tespit etti. Hortumla yediği dayak sonrasında yoğun bakım ünitesine alınan küçük kız 4 gün orada kaldı ancak maalesef kurtulamadı.

Kollarından duvarı asılı halde dayak yiyen küçük kızın kardeşleri de o sırada bu görüntüleri canlı canlı izliyordu. Şahsın buna ek olarak eşine balta göstererek tehditler savurduğu da ortaya çıktı.