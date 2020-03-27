Güneş, koronavirüsün yayılmasını engelliyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko adındaki kişi güneşin yeni tip korona virüs yayılmasında bir engel oluşturduğu konusunda net bir açıklama yaptı. Ancak enfeksiyonu durdurma konusunda herhangi bir etkisinin olmadığını yayılmasında engel olduğunu açıkladı.

Rusya iklim durumu enfeksiyonu yayılması konusunda engel oluşturamayacak çünkü optimum sıcaklıklarının 6 ile 8 derece arasıdna olduğunu belirtti.

İklim koşulları ile bu durum engellenebilir olduğu açıklanmış olup doğrulanmış oldu.