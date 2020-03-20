Netflix ve YouTube’dan kötü haber geldi

Korona virüsün şu ana kadar etkilemediği sektör kalmadı diyebiliriz. Dünyayı saran korku nedeniyle milyonlarca insan bir anda kendisini eve hapsetti ve kendisini toplumdan uzak tutarak virüsün yayılmasına engel oluyor ve bu sayede ölümler azalıyor. Ancak insanların evde yapabileceği aktiviteler arasında en iyi olanı Netflix üzerinden dizi film izlemek ve Youtube üzerinden videolar izlemek olunca bu iki dünya devi firmanın sistemlerin yoğunluklar oluşmaya başladı.

Netflix firması tarafından gelen aşırı yüklenmeler sonrasında 30 gün boyunca Avrupa içersinde bulunan kullanıcılarda %25 oranında yavaşlatma uygulayarak sistemdeki yoğunluğu alarak sistemin tamamen kapanmasını engelleyecek.

Youtube firması tarafından gelen açıklamada sistemlerinin sadece birkaç kez maksimum seviyede kullanıldığını normalde bir sorun olmayacağını ancak uzun bir süre hizmet verememek yerine yayın kalitesinde azaltmaya giderek sistemdeki yoğunluğu azaltmayı planlamaktadır.