Koronavirüs karantinası altındaki İtalya

İtalya'da Sieana adındaki ünlü sokak aslında ne kadar hareketli olduğu ile tanınıyor ve sürekli olarak hareketli olan bir yerin karantina sonrasında tamamen sessizliğe bürünmesi halkı rahatsız etti.

Ancak İtalya için durum şu anda kritik olup 1 gün içinde ölen kişi sayısı 250 artış gösterdi ve toplamda ölen sayısı 1266 oldu. Toplam vaka sayısıysa 17 bini geçti ve 18 bine yakın denilebilir.

Siena kentine baktığımız zaman kendisini tamamen sessizliğe bürümüşken bir anda evlerinin penceresinden uzanan halk bu sessizliği bozmak için Canto della Verbena adındaki şarkıyı söylediler.

Bölgede ünlü direniş şarkılarından biri oalrak bilinen ve halkın dayanışma duygusunu arttırmak için bu şarkıyı söylediler. Sosyal medya üzerinde karantina altına alınmış sokakları görmek için alttaki video üzerinden izleyebilirsiniz :