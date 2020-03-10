Çinli uzman, koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı

Çin ulusal sağlık komisyonu tarafından gelen açıklamada yeni tip korona virüsü salgını araştırılması için özel bir ekip oluşturulmuştu ve bu ekip tarafıdnan yeni bir bilgi paylaşıldı. Ekibin lideri olan Zhong Nanshan tarafından virüsün en az haziran ayına kadar dünya geneline yayılacağını ancak o aydan sonra yayılmayı durduracağını belirtti ki bu zaten beklenen bir durum olarak biliniyordu. Virüsün etkisinin güneş sayesinde azalması öngörülmüştü.

Dünya sağlık örgütü tarafından da acil durum olarak belirtilmiş olan bu salgından dolayı hayatını kaybeden kiş sayısının 3 binden fazla olduğu açıklandı.