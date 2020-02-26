Eskişehir'de bir kadın ayrılmak isteyen nişanlısının boğazını kesti

Eskişehir'de Zehra A. adındaki kadın ormanda nişanı bozmak isteyen Emrah Öztürk'ün boğazını kesmesi sonrasında 8 farklı yerinden de bıçakladıktan sonra kaçtı.

Ancak polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında Eskişehir Odunpazarı ilçesinde Kent Ormanı kamera kayıtları incelenince Zehra A. adındaki kişinin ormana Öztürk ile girdiği ancak tek çıktığı tespit edildi. Daha sonrasında 2 gündür kayıp olarak aranan şahsın cesedi olduğu tespit edildi.

Şahsın Antalya'ya kaçacakken polis ekipleri tarafından yakalanması sonrasında yapılan sorgulamada şahıs cinayeti itiraf etti. Sebep olarak nişanı atmak istediğini söylemesi olduğunu belirtti.