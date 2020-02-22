Hamile kadını taksiye almayıp hakaret eden şoför

Hamile kadını taksiye almayıp hakaret eden şoför

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Hamile kadını taksiye almayıp hakaret eden şoför
Hamile kadını taksiye almayıp hakaret eden şoför admin Tarih: 2020-02-22 Saat: 14:01:52
Güncelleme : 2020-02-22 14:01:52Bu içerik 29 kez okundu.
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Hamile kadını taksiye almayıp hakaret eden şoför

Gaziantep ilinde meydana gelen bu olayda hamile bir kadını taksisine almayıp hakaret ettiği gerekçesi sonrasında araç sürücüsü hakkında gözaltına alma emri çıkartıldı ve şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem gerçekleştirildiği belirtildi.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Karacaahmet Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hamile kadını aracına almaması sonrasında üstüne bir de hakaret edince bir operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalar sonrasında şahıs gözaltına alındı.

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