Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 6 bin 936 TL para cezası

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Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 6 bin 936 TL para cezası
Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 6 bin 936 TL para cezası admin Tarih: 2020-02-19 Saat: 21:48:25
Güncelleme : 2020-02-19 21:48:25Bu içerik 17 kez okundu.
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Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 6 bin 936 TL para cezası

Kırşehir'de meydana gelen bu olayda kaçak göçmen taşıdığı iddiası nedeniyle bir taksi durduruldu ve daha sonrasında aracı kullanan taksi şoförü olan Metin Polat'a aracında bulunan ülkeye kaçak yollarla girmiş olan 4 Afgan şahıs nedeniyle yaklaşık 7 bin TL ceza kesildi.

Olay aslında 3 gün önce meydana geliyor. 3 gün  önce 4 Afgan uyruklu şahıs Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline geliyorlar ve ülkeye kaçak yollarla giriş yapmışlar. Daha sonrasında o terminalde taksi şoförü olarak çalışmakta olan Metin Polat ile Ankara2ya gitmek için 380 TL'ye anlaşıyorlar. Polat aracıyla Kaman ilçesi yakınlarına geldiği zaman uygulama yapan ekipler tarafından durduruluyor ve daha sonrasında ekipler Afgan uyruklu şahısların kaçak olduğunu görünce şahısların seyehat izinlerinin de olmaması nedeniyle taksi şoförüne ceza yazılıyor.

Daha sonrasına kaçak olan göçmenler İl Göç idaresi müdürlüğü teslim ediliyorlar. Taksi şoförü tarafından da bu cezaya itiraz edeceğini o şahısların ülkeye kaçak girip girmediğini bilemeyeceğini açıkladı.

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