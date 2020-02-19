Japonya'da karantina altındaki gemi

Japonya'da bir süredir paniğe neden olan lüks yolcu gemsinde hala çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık olarak 2 haftadır karantinada bulunan yolcu gemisinde bir süredir testler yapılıyordu ve testler sonucuna 500 kişi üzerinde korona virüsüne rastlanamadı. Ancak hala gemide bulunan yolcular olması nedeniyle karantina süreci devam ediyor ve yolcular üzerindeki testler tamamlanmadı. Aslında 2 hafta daha sürmesi beklenen bu testlerin süresi daha uzama şansı var her zaman elbette.

77 yaşında olan bir japon şahıs tahliye olduktan sonra ilk açıklamasında kendisinin rahatladığını ve iyice dinlenmek istediğini belirtti. Virüs aslında sadece bu gemide değil Yokohama limanında yer alıyor. Ancak bu gemi oldukça büyük ve lüks olması nedeniyle diğerlerine göre kontrol edilmesi kat ve kat daha fazla sürmektedir.

Altı yaşındaki oğluyla gemide bulunan Yardley Wong tarafından gelen açıklamada karantina sürecinde kaptan ve mürettabatı tarafından oldukça ilgili bir tavır gösterildiğini onları tekrar görmek ve tekrar güvertede olmak için sabırsızlandığını belirtti.