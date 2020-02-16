Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor

Bir süredir gündemden düşmeyen facebook uzaya uydu gönderme projesinde ABD'li makamlar tarafından gereken izin alınması için birçok çalışma yapmasına rağmen bir türlü izin alamıyordu ve en sonunda firma tarafından izin alındı.

ABD makamlarının izini vermesi biraz gecikince Facebook işlemleri daha hızlandırmak isteyip yapılacak olan işlemleri hemen önümüzdeki ay içersinde başlatmayı planladığını açıkladı. İlk uydusunda firma gelecekte göndereceği uyduların daha kolay fırlatılabilmesi için test amaçlı uzaya gönderileceğini açıkladı.

Daha sonrasında bu uydular dünyanın internet olmayan bölgelerine kırsal bölgelere geniş bant bağlantısı ile internet götürmeyi hedeflemektedir. Uzayda bir uydu şebekesi oluşturarak bunu başarmayı amaçlıyor ancak bu fikri uygulayan ilk firma değil.

Eğer projesi başarılı olursa sosyal medya devinin binlerce uydu sayesinde geniş bir ağa sahip olacağı açıkça görülmektedir.