Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor

Anasayfa DÜNYA Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor
Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor
Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor admin Tarih: 2020-02-16 Saat: 15:48:31
Güncelleme : 2020-02-16 15:48:31Bu içerik 27 kez okundu.
Reklam

Facebook uzaya uydu gönderme projesi hızlanıyor

Bir süredir gündemden düşmeyen facebook uzaya uydu gönderme projesinde ABD'li makamlar tarafından gereken izin alınması için birçok çalışma yapmasına rağmen bir türlü izin alamıyordu ve en sonunda firma tarafından izin alındı.

ABD makamlarının izini vermesi biraz gecikince Facebook işlemleri daha hızlandırmak isteyip yapılacak olan işlemleri hemen önümüzdeki ay içersinde başlatmayı planladığını açıkladı. İlk uydusunda firma gelecekte göndereceği uyduların daha kolay fırlatılabilmesi için test amaçlı uzaya gönderileceğini açıkladı.

Daha sonrasında bu uydular dünyanın internet olmayan bölgelerine kırsal bölgelere geniş bant bağlantısı ile internet götürmeyi hedeflemektedir. Uzayda bir uydu şebekesi oluşturarak bunu başarmayı amaçlıyor ancak bu fikri uygulayan ilk firma değil.

Eğer projesi başarılı olursa sosyal medya devinin binlerce uydu sayesinde geniş bir ağa sahip olacağı açıkça görülmektedir.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak