Otel çalışanı 'Çok çalışıyor' diye öldürüldü

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Otel çalışanı 'Çok çalışıyor' diye öldürüldü
Otel çalışanı 'Çok çalışıyor' diye öldürüldü admin Tarih: 2020-02-16 Saat: 15:47:59
Güncelleme : 2020-02-16 15:47:59Bu içerik 27 kez okundu.
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Otel çalışanı 'Çok çalışıyor' diye öldürüldü

Maltepe'de geçtiğimiz sene meydana gelen bu olayda bir otelde ağır yaralı olarak bulunduktan sonra hemen hastaneye kaldırılan kişi maalesef hayatını kaybetti. Aralık ayında hayatını kaybetden İbrahim Halil Kiraz için polis tarafından soruşturma başlatıldı.

İddia edilene göre 5 kişi tarafından dövülerek ağır yaralanan kişi hayatını kaybediyor. Polis bu konuda yoğunlaşarak soruşturmasında 5 kişiyi gözaltına alıyor ve sorgusunda Kiraz'ın arkadaşı oldukları ve kendisini 'Çok çalıştığı' için öldürdüklerini tespit ettiler. Polisin yaptığı fiziki ve teknik takip sonrasında aynı otelde çalışan iş arkadaşları Batuhan A., İslam K., Kerem N., Erkal Ç., Ufuk K.'yı gözaltına alındı.

Ortaya çıkan olayda şahısların kavga etmelerinin sebepleri arasında Kiraz'ın çok çalışması nedeniyle patronlarının kendilerinden aynı performansı beklemesi nedeniyle tartıştıkları ortaya çıktı.

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