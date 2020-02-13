Koronavirüs nedeniyle can kaybı aşırı yükseldi

Ölü sayısı 1369'a kadar yükseldi. Çin'de yeni ortaya çıkan korona virüsü salgınında can kaybı 1.369'a kadar ulaştı.

Geçtiğimiz gün virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bugüne kadar olan ölü sayılarında en yüksek olduğunu kabul edildi. Yani virüsün neden olduğu ölü sayısı oldukça fazla olup en son en üst düzeye çıktı diyebiliriz. Kayıtlara göre en çok can kaybı yaşandığı gün 108 kişi olarak belirtilmişti ancak bu sayı ile 2 katına çıktı.

Yabancı basınlarda hastalığın yayılması konusunda bir yavaşlama söz konusuyken ortaya umut verici bir durum çıkıyor ancak Çin içersinde oldukça tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün salgının başladığı Hubei bölgesinde 15 bin vaka tespit edildi. Bu şu ana kadar en çok virüsün tespit edildiği sayı oldu. Hubei bölgesinde ölü sayısı 301 olarak açıklandı. Hubei bölgesinde hala binlerce kişinin hasta olmasına rağmen virüsün olup olmadığı test edilmedi bu nedenle de bu konuda neden hasta oldukları bilinmemektedir.