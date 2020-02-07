Suriye rejim güçleri Saraqeb şehrine ilerliyor

Suriye ordusu bugün Saraqeb şehrine ilerledi. Bu şehir İdlib'in doğusunda 2 önemli stratejik konumda olan otoyola sahip bir yerde. Bu saldırgan davranışın oluşturduğu insanlık dramına karşı çıkmak için Avrupa birliği güvenlik konseyi New York'ta acil bir toplantı için bir araya geldi.

Bu şehirde 1 gün boyunca saldırgan isyancılar ve cihatçılar ile suriye ordusu savaştıktan sonra büyük alanlarla tekrardan kontrolü ele aldı.

Ayrıca resmi haber ajansı olan Sana tarafından rejim güçlerinin şehre girerek operasyonlara başladığını ve yerleştirilmiş olan mayınların temizlenmesi ve teröristler tarafından hazırlanmış patlayıcıları etkisiz hale getiriyorlar.

Orada yaklaşık 110 bin kişi vardı ve bu cuma gününde 17 kişi hayatını kaybetti. Şehir aslında yapılan bombalamalar ve yıkımlarla nedeniyle bir çöl gibi gözükmektedir.