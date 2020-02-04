Fransa göçmenleri tahliye ediyor

Özellikle son zamanlarda meydana gelen virüs olayları nedeniyle Fransa'da güvenlik önlemlerini arttırmak için bu bölgelerde düzenleme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak 1400 göçmeni tahliye ettikten sonra bu haftada Vilette limanında yaklaşık 400 göçmenin oluşturduğu kamp alanını sökerek göçmenleri tahliye etti.

Polis güçleri tarafından saat 6 ile 8 arasında yapılan operasyonda Fransa'nın başkentinin kuzeydoğusunda bulunan gecekondu tipinde kamp alanlarını bölgeden kaldırarak yaşayanları tahliye etme sözünü idari bölge yönetimi resmi olarak verdi.

İdari bölge yönetimi burada düzenlemeler yapmak için kamplardan kurtulmak istiyor. Bölgeden tahliye edilen 427 kişi için koruma başlatıldı ve şehir merkezindeki spor salonlarına ve kalabilecekleri yerlere bırakıldılar. Yönetim ayrıca bundan sonra bu kamp fikrinin oluşmamasını istiyor.

Polisin o bölgeleri gözetleyerek bir daha kamp alanı kurulmasını engelleyeceğinin altını çizdi. İçişleri bakanlığı tarafından da 2019 senesinin sonuna kadar tüm bu kamp olaylarına bir son vereceklerini açıklamıştı.