Korona virüsü Filipinler'de can aldı

Filipinler, Çin'den sonra ilk virüs nedeniyle ölümün gerçekleştiği ülke olarak kayıtlara geçti. Birçok ülkeye yayılan virüs aslında birçok ülkede ölüme neden olmamıştı ancak Çin sonrasında Filipinler'de meydana geldi.

Korona virüsüne yakalanan bir şahıs öldü, böylelikle Çin dışında salgın nedeniyle ölen ilk kişi oldu. Ölen şahıs 44 yaşında Çinli olup salgının merkezi olan Wuhan bölgesinden geliyordu ve Filipinlere varmadan önce virüsün bulaşmış olduğu açıklandı.

Bundan böyle artık daha fazla önlem alacaklarını ve bir başka bir olayın daha olmaması için bölgeyi karantina altına aldıkları belirtilirken vurgulanmak istenense hastanın salgının merkezinden geliyor oluşuydu.