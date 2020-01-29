Tunus cinsel eğitimi müfredatına ekliyor

Tunus 2019 senesi sonunda cinsel sağlık eğitim programını müfredatına ekleyeceğini duyurmuştu.

İlkokuldan itibaren bu konuda eğitim verilmeye bağlanacak. Muhafazakar ve yenilikçi bir eğitim arap dünyasında uygulamaya konulması için mücadele ediliyor. Okul programlarında cinsel eğitimi bulundurmak nadir görülen basit bir olaydır. Ancak senelerce proje geliştirildiktne sonra Tunus en sonunda programı ekleyeceğini açıkladı. Arap dünyasında bir ilk oldu diyebiliriz.

Senelerce uzmanlar tarafında ülkenin güneyince ve doğusunda derin çalışmalar yaptıktan sonra en sonunda cinsel istismarın ve saldırıların bu programın eksikliğinden dolayı kaynaklandığı gerçeğini ortaya çıkardı.

Özellikle Sfax köyü yakınındaki bir köyde 20 çocuğun pedofili bir öğretmen tarafından saldırıya ve şiddete uğraması sonrasında bu karar daha da ön plana çıkarıldı.