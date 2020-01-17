Ukrayna başbakanı istifa etti

Ukrayna başbakanı olan Oleksii adındaki kişi bugün cumhurbaşkanı olan Volodymyr'a karşı aşağılamalarının kaydının yayınlanması sonrasında istifa talebini bugün sundu.

İnternet üzerinden sızan bilgilere ve medya kanalları tarafından gelen bilgilere göre kaydın içersinde cumhurbaşkanının ekonomik bilgilerinin ne kadar ilkel olduğu ve eski komedyen olduğundan bahsediliyor olduğu söyleniliyor ancak bu bilgiler net değil çünkü henüz kayda ulaşılabilinmiş değil.

İstifa eden kişi tarafından verilen bilgiye göre cumhurbaşkanı'nın saygı ve güven konusunda tüm endişelerini gidermek için bir istifa mektubu yazıp gönderdiğini belirtti. İçeriğinde tahmin edilen ve hakkında yayınlanan bilgilerinse cumhurbaşkanına karşı başbakanın ve ekibinin sayıgısızlık yaptığı algısını oluşturduğunu belirtti. Ancak bunun doğru olmadığını söyledi.