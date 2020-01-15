Lübnan'da politikacılar kovalanıyor

Lübnan'da gelişen son durumlar aslında aynen başlıkta olduğu gibi gerçek bir şekilde yaşanıyor. Lübnanlıların sadece öfkeleri artmakla kalmıyor bir de doğrudan politikacıları hedef alarak saldırıyorlar.

Göstericiler tarafından süpermarketlerde ve restoranlarda politikacıların çoğunu kovalıyorlar. Lüblanlı politikacılar için müsahamma gösterilmiyor.

Parlemento başkanının sözcüsü Elie Ferzli ve bakan Sami Fatfat bu olaylardan payını alanlar oldular çünkü onlarda şehir merkezindeki restoranda bulunuyorlardı.

Elie Ferzli tarafından gelen açıklamada : " Toplumun isteğini temsil eden bir hareket değil çünkü kabul edilemez bir davranıştı. Yönetimi düşürmeyi amaçlayan kanuna saygısızlık eden bir davranış ancak bu gerçekleşmeyecek.Toplum sesini yükseltiyor çünkü acı çekiyorlar. Ama restoranlarda bulunan politikacıları esir almanın onlara ne elde ettireceğini bilmiyorum. Tüm politikacılar bu rüşvetçilik olayında bulunmadılar. " açıklamasını yaptı.