Trump'tan İran'a ve Irak'a tehditler

Amerika başkanı olan Trump tarafından İran büyük misillemelerle tehdit edildi ve Amerikan ordularının Irak ülkesinden çıkmasının parlementoda oylanarak istenmesi sonrasında Irak yaptırımlarla tehdit edildi. Amerika ve Iran arasında her geçen gün gerginlikler artmaya devam ediyor.

İranlı generalin cuma günü ölümü, Amerika'nın Irak'ta saldırısı orta doğuda çatışmaların yükselmesi korkusunu oluşturdu. Ancak Beyaz Saray tarafından endişeleri gidermek için bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.

Tehran tarafından gelen açıklamada da intikamın olacağını ve askeri bir şekilde cevap geleceğine ek olarak bir de " Ne yaparlarsa yapsınlar, büyük misillemellerle cevap verilecektir" açıklaması geldi.

Trump ise ayrıca İran'ın kültürel alanlarını yok etmekle tehdit ediyor ve açıklamasında " Onlar bizim vatandaşlarımızı öldürmeye hak buluyorlar da bizim onların kültürel alanlarına dokunmaya hakkımız mı olmayacak. Bu bizi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı.