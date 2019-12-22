Macron'un ateşkes çağrısına rağmen devam ediyor

Bildiğiniz üzere Fransa'da yapılan gösteriler hala devam ediyor ve en son olarak emeklilik reformuna karşı yapılan grevin 18.gününde yönetici tarafından yorum yapılmamaya ve görüşmeleri halkla devam ettirmekte ısrar ediyor.

Ancak Noel ateşkesinin ulaşım araçlarında gerçekleştirilmemesini talep eden Macron pek olumlu yanıt alamıyor.

Eski başbakan olan Edouard son zamanlardaki sessizliğini bozdu ve ateşkes anlaşmasının yapıldığının iyi olduğunu söyledi ve göstericilere de sorumluluklarının bilincinde olmalarını talep etti.

Yeni emeklilik bakanı tarafından da pazar gazetesinde önerilerin masaya konulduğunu ve grev tarafından fazla zarar edildiğini bu nedenle de işe devam edilmesine izin verilmesinin gerektiğini belirtti. Ancak gazeteler hükümetin herhangi bir şeyi bırakma niyetinin olmadığını hatta yok etmek istediğini söylüyor.