9 yaşında mezun olacaktı

Tüm dünyada günden olan 9 yaşındaki dahi çocuk Laurent Simons daha önce haberlere 145 IQ puanı alarak henüz 6 yaşındayken üniversiteye başlaması sonrasında daha sonrasnda da eğitimini kısa sürede tamamlayarak Eindhoven Teknik Üniversitesi'ne geçerek burada elektrik mühendisliği bölümünü 1 senede bitirme aşamasına gelerek mezun olacaktı.

Ancak dahi çocuğun lisans diplomasını almak üzere bir kaç sınava daha girmesi ve final projesini de tamamlaması gerekiyordu. Bu sayede 10.doğum günü olan 26 Aralık tarihinden önce daha önce rekor sahibi olan Michael Kearney'i geçebilecekti.

En genç üniversite mezunu olmak amacı vardı. Lisans eğitimini tamamlaması için üniversitenin çok fazla sınav yaptığını ve 26 Aralık tarihinden önce mezun olmasının da gerçekçi olamayacağı savunuldu. Bu nedenle ailesi tarafından üniversite eğitiminin bırakılması kararı alındı. Ayrıca intihalle suçlanması sonrasında da direkt olarak alınan karar uygulandı.