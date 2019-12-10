Ceren'in katili cezaevinde intihar girişimi

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Ceren'in katili cezaevinde intihar girişimi
Ceren'in katili cezaevinde intihar girişimi admin Tarih: 2019-12-10 Saat: 21:49:07
Güncelleme : 2019-12-10 21:49:07Bu içerik 34 kez okundu.
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Ceren'in katili cezaevinde intihar girişimi

Ordu ilinde meydana gelen olayda Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren şahıs Özgür Arduç adındaki şahıs Van'da tutuklu olduğu yerde bilekleini keserek intihar etmeye çalıştı ancak daha sonrasında olayı gören gardiyanlar tarafından olay yerinden hemen hastaneye kaldırıldı ve tedavisi tamamlandı.

Kısa sürede tamamlanan bu olayda tedavisi biter bitmez tekrardan cezaevine alındı. Cezaevi göreevlileri tarafından güvenlik önlemleri de alınmaya başlandı. Olayla ilgili elde eden bilgiler bu kadardır ek bir bilgi geldiği zaman haber güncellenecektir.

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