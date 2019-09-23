Aramco saldırısı savaş nedenidir

Pompeo tarafıdan geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan doğusunda olan Aramco petrol tesislerine gelen saldırının bir savaş nedeni olduğu açıklandı. Husiler tarafından üstlenilen bu saldırı konusunda savaş nedeni olarak gören Pompeo ayrıca bunun doğru olmadığını iddia ediyor.

Yani bu üstlenme olayının doğru olmadığını “hileli bir iddia” olarak değerlendirdi. Ayrıca “ Bu Ayetullah’ın küresel enerji arzı üzerinde risk oluşturan bir parmak izine sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor” dedi. Pompeo’ya gelen bir soruda Suudi Arabistan’a gelen füzeleri neden hava savunma sistemlerinin durdurulamadığı sorulduğu zaman “ en iyi hava sistemleri bile bazen başarısız olur.” Açıklamasını yaptı.

Ancak Suudi Arabistan savunmasında her biri yaklaşık 1 milyar dolara mal olan ve ABD yapımı olan 6 tane Patriot taburu olduğu açıklandı.