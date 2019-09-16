Şevket Çoruh’a bıçaklı saldırı

İzmir'de meydana gelen bu olayda Çoruh ile bir meslektaşı bıçaklı bir saldırıya uğradı. Olayda ise Çoruh bir sokak hayvanına eziyet edildiğini görünce olaya tepki göstermek amaçlı uyarıda bulununca köpeği arabayla defalarca ezmeye çalışan kişiler bıçakla Çoruh ve yanındaki arkadaşlarına saldırdılar.

Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra Çoruh organizatör Serhat Aydoğdu ile restorana gittiler ve olay tam restoranın önünde gerçekleşti.

Daha sonrasında kendi arabalarına zar zor binen Çoruh ve arkadaşları bu konuda restorandan kamera kaydı almak istediler ancak tadilatta denilerek kayıt verilmedi. Daha sonrasında karakola gidilerek bu konuda şikayette bulundular.