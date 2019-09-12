Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Adana Ceyhan ilçesinde meydana gelen bu olayda 1 kişi tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurdu öldürdü. İddia edilene göre 45 yaşında olan L.Y. adındaki kişi 6 ay önce ayrıldığı eski eşi N.G.'nin evine gitti ve orada tartışma yaşanmaya başlandı.

Daha sonrasında tartışma artınca N.H. adındaki kişi eski eşi olan kişiye pompalı tüfekle 2 defa ateş etti ve daha sonrasında hemen olay yerinden kaçtı. Olayı duyan komşuları ve çevredeki vatandaşlar yaralı kadını hastaneye kaldırdılar.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden L.Y.'nin cenazesi savcı incelemesi sonrasında Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olayın ise para meselesi olduğu ortaya çıktı.

Kendisini savunan N.G. kendisinden zorla para almaya çalıştığını olduğu zamanlarda verdiğini ancak o gün olmadığını vermezse öldürüleceğini duyunca vurduğunu söyledi ve kendisini böyle savundu.