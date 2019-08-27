Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Anasayfa ASAYİŞ Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı
Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı admin Tarih: 2019-08-27 Saat: 01:16:47
Güncelleme : 2019-08-27 01:16:47Bu içerik 283 kez okundu.
Reklam

Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Gaziantep ilinde meydana gelen bu feci olayda henüz doğum yapmış olan 28 yaşındaki G.Y. adındaki kadın geçtiğimiz gün Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek bebek dünyaya getirdi ve kendisini ziyarete gelen yaklaşık 6 aydır da ayrı yaşadığı 35 yaşındaki A.Y. adındaki şahısla bir anda tartışmaya başladı.

Kendi eşi olan G.Y. ile tartıştıktan sonra onu bıçakladı ve ağır yaralanmasına neden oldu. O sırada şahıs hastane görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Saldırıya uğrayan kişinin ablası olan kişi gazetecilerine kardeşinin eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Kardeşinin hamilelik sürecinde annesinin evinde olduğunu belirtti.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
Suriye'de Rusya 12, Türkiye 16 ateşkes ihlali saptadı
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak