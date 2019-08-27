Doğum yapan eşini hastane odasında bıçakladı

Gaziantep ilinde meydana gelen bu feci olayda henüz doğum yapmış olan 28 yaşındaki G.Y. adındaki kadın geçtiğimiz gün Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün erkek bebek dünyaya getirdi ve kendisini ziyarete gelen yaklaşık 6 aydır da ayrı yaşadığı 35 yaşındaki A.Y. adındaki şahısla bir anda tartışmaya başladı.

Kendi eşi olan G.Y. ile tartıştıktan sonra onu bıçakladı ve ağır yaralanmasına neden oldu. O sırada şahıs hastane görevlileri tarafından yakalandı ve polise teslim edildi.

Saldırıya uğrayan kişinin ablası olan kişi gazetecilerine kardeşinin eşinden şiddet gördüğünü iddia etti. Kardeşinin hamilelik sürecinde annesinin evinde olduğunu belirtti.