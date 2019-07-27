İstanbul’daki Suriyeliler eyleminde arbede

İstanbul Fatih ilçesinde meydana gelen olayda Suriyeli sığınmacılara destek amacıyla toplanan grup ile "Türkiye Türk’tür Türk kalacak" şeklinde slogan atan bir diğer grup arasında arbede çıktı. Açıklamaya tepki gösteren bir grup vatandaş ise polis ekipleri tarafıdnan olay yerinden uzaklaştırıldı.

Özgür-Der üyeleri tarafından Suriyeliler konusunda alınan kayıtsız Suriyelilerin şehirden çıkarılması konusundaki kararı protesto etmek amacıyla Saraçhane parkında toplandılar.

Daha sonrasında olay yerinde gneiş güvenlik önlemleri alınmıştı ve olay yerine de Suriyeli şahıslar alınmadı. Bazı üyeler aççıklama yaparken bazıları tepki gösterdi.