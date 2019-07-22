Yatakta karısıyla birlikte olan kişinin cinsel organını kesti

ABD Flori'da meydana gelen bu olayda 49 yaşında olan Alex Bonilla adındaki kişi Mayıs ayında bir pazar günü komşusunun karavanına girdi ve orada karısını komşusuyla birlikte yatakta gördü.

Bonilla 32 yaşında olan şahıs ise komşusu olup olay sırasında 49 yaşındaki şahıs tarafından silahla alıkoyuldu ve elleri kolları bağlandı. Daha sonrasında Alex yakaladığı kişiyi zorla yatak odasına götürdü ve orada eline makas alarak şahsın cinsel organını kesti.

Daha sonrasında cinsel organı da alarak olay yerinden kaçtı. Ancak kaçması çok uzun sürmeyen şahıs kısa sürede yakalandı. Ancak olay esnasında bir kötü durum daha yaşandı ve olay sırasında 2 tane çocuğun karavanda olduğu tespit edildi.