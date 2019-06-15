14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

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14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı
14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı admin Tarih: 2019-06-15 Saat: 14:15:07
Güncelleme : 2019-06-15 14:15:07Bu içerik 42 kez okundu.
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14 yaşındaki kızını hamile bırakan baba tutuklandı

Aydın Çine ilçesinde meydana gelen bu olayda 14 yaşındaki kendi öz kızına cinsel istismarda bulunan ve daha sonrasında hamile bırakan 39 yaşındaki Salih K. adındaki şahıs tutuklandı. Olay geçtiğimiz çarşamba günü Çine ilçesinde yaşandı.

14 yaşında olan C.K. adındaki küçük kızın karnının büyüdüğünü fark eden akrabaları kızı durumdan şüphelenerek hastaneye götürmek istediler ve hastanede yapılan kontrol sonrasında C.K. adındaki kızın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Daha sonrasında durumun polise bildirilmesi sonrasında ekipler çalışma başlattı ve aile üyeleri ile görüştüler. Daha sonrasında C.K. ile konuşan ekipler şüpheli olarak kızın babasını aldılar ve yapılan operasyon sonrasında Salih K. adındaki şahıs evinden alınarak gözaltına alındı. Emniyette de suçunu itiraf eden şahıs işlemlerin ardından  'cinsel istismarda bulunmak' suçlamasıyla bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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