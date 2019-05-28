Röportajında 'Kafa keseceğim' diyen kişi gözaltına alındı

Bursa ilinde gerçekleşen sokak röportajında Suriye uyruklu olduğu belirtilen şahıs " kafa keseceğim" demesi sonrasındda birçok tepkiyi üzerine çekti ve sosyal medyada çok fazla tepki alınca olay incelenmeye başlandı.

Daha sonrasında sözlerin sosyal medya üzerine çok konuşulması ile polis ekipleri şahsı gözaltına aldılar. Olayla ilgili de çalışma başlatıldı. Ayrıca savcılık tarafından gelen açıklamada olayla ilgilenildiğini ve araştırıldığını belirttiği bir mesajı sosyal medya üzerinden paylaşıldı.