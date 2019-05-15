Hızır sandı 70 bin TL kaptırdı

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Ş.Y. (21), Kadıköy'de yürürken selam verip 'Din dostum' diye hitap eden seyyar satıcı Hakan Demir'i 'Hızır Aleyhisselam' olduğunu düşündü ve yaklaşık olarak 70 bin TL parasını çaldırdı.

Dolandırıcılık yapan şahıs ise yakalandı ve 17.5 yıl hapis istemi ile dava açıldı. Bir gün bu şahıs ile yolda karşılaştığını ve selamlaşarak bir süre sonra kendisinden yoksullar için 80 TL soba parası aldığını ancak o paranın yetmediğini açıkladı. Daha sonrasında evine giden genç even 300 TL para alıp tekrar dolandırıcı şahsa verdi.

Bu şekilde sürekli olarak bir para alışverişi oldu ve en sonunda dolandırıcı şahıs gencin annesinin ziynetlerine göz dikti ve onları istedi ve daha sonrasında bulamadığını söyledi ancak telefonuna kadar satıp parasını dolandırıcıya verdi.