İran'dan vururuz açıklaması geldi

ABD'nin İran tehdidini öne sürerek bölgeye askeri sığınak ve uçak gemileri göndermesine tepki gösteren İran Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade tarafından ABD gemilerini vurmakla tehdit etti.

ABD tarafından bölgeye gönderilen uçak gemileri için İran tarafından gelen açıklamada ABD'nin konumunun kritik olduğunu ve kıpırdarlarsa vururuz açıklamasını yaptı. Üzerinde 40 50 tane uçak olan ve 6 bin tane asker taşıyan ABD uçak gemisinin eskiden bir tehdit olduğunu ancak şimdi ise hedeften başka bir şey olmadığını açıkladı.

ABD gemilerinin İran topraklarına yakın bir mesafede hareket ettiğini söyleyen İran Generali tarafından ellerindeki füzelerle 300 kM uzaktaki hedefi vurabildiklerini hatta bunun son zamanlarda 700 KM yaptıklarını hareketli olsa dahi vurabildiklerini açıkladılar.