Babasının cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğu

İzmir Buca ilçesinde meydana gelen bu olayda 12 yaşındaki kız babası tarafından cinsel istismara uğradı ve daha sonrasında teyzesi ve rehber eğitimi öğretmenine durumu bildirince hemen hareke geçilip şikayet edildi ve istirmarcı şahıs tutuklandı.

Küçük kız çocuğuna ise neden daha önce söylemediği sorulunca babasından korktuğunu ve annesiyle boşanmasını istemediği için söylemediğini açıkladı. Vücudundaki tırnak izlerini ise annesine sinek ısırığı olarak açıkladığını belirtti.

Daha sonrasında M.V. adındaki şahıs tutuklandı ancak suçlamaları baldızının kendisine ev meselesi yüzünden böyle bir oyun oynadığını iddia etti. Küçük çocuk ise Marmaris'te ve evde yalnız kaldıkları zaman cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. Olayda kızın annesi ilk başlarda inanamasada kızının anlattıklarını duyunca kızına inandı. Şahsın tutuklanmasına karar verilirken çocuğun da yalan söyleme alışkanlığının olup olmadığına bakılmasına karar verildi.