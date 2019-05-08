Türk şirketler ürünlerini AliExpress üzerinden satabilecek

Çinli e-ticaret devi Alibaba tarafından gelen açıklamadda artık bu platform üzerinden ilk defa Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan girişimcilere açılarak bu firmalarda ürünlererini site üzerinden farklı ülkelere satma imkanı tanımaktadır.

Açıklamasında ilk defa bu şekilde bir şey yapıldığını ve küçük ve orta ölçekli olan girişimcilere de bir fırsat verilerek bu kişilerin site üzerinden farklı ülkelere sevkiyat yapılacağını açıkladı. Ürünlerün tanıtımları olsun satış işlemleri olsun bunlar için site üzerinden satıcıların bir imkanı olacaktır.

Aliexpress tarafından satış gerçekleştirilmiş olur. Aliexpress tarafından hedeflenen durum ise çok daha fazla ülkeye ulaşmak olduğunu belirtti. İlk olarak bu satış sitesi sadece Çinli girişimcilere yardımcı oluyordu ancak şimdi yerlerini farklı satıcılar alabilir.