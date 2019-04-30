Erdoğan'dan F-35 açıklaması geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 sorununda Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesinin tamamen çökmeye mahkum olduğu açıkladı. Erdoğan'dan gelen açıklamanın devamında Türkiye, siyasi , diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmediğini etmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin tarih boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kaldığı üzerine düşenleri yapmış bir ülke olduğunu açıkladı. Sınırlarda yaşanan tacizler sonrasında hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ve daha sonrasında müttefiklere başvurulduğunu ancak herhangi bir cevap alınamadığını açıkladı.

Daha sonrasında ise S-400 füzelerine yönelindiği açıklandı. Yani kısacası daha öncesinde S-400 füzelerinden önce müttefiklerden hava savunma sistemi istendi ancak cevap alınamadı.