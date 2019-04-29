BAE adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

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BAE adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
BAE adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı admin Tarih: 2019-04-29 Saat: 10:54:33
Güncelleme : 2019-04-29 10:54:33Bu içerik 263 kez okundu.
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BAE adına casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı

MİT tarafından gelen operasyonlardan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına casusluk yaptığı şüphesiyle yakalanan 2 kişiden 1 tanesinin Silivri Cezaevi'nde intihar ettiği açıklandı.

Bir süre önce İstanbul'da meydana gelen bu olayda Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki kişiden biri Silivri Cezaevi’nde intihar etti.

Bu kişilerin bağlatınlarının Cemal Kaşıkçı ile olabileceği  açıklandı ancak daha fazla bilgi de verilmedi. MİT tarafından gelen bilgilere göre 2. kişi de var ancak o kişi hakkında bilgi verilmedi.

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