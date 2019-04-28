Küçükçekmece'de yine bir olay

Geçen hafta Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen 2 kız çocuğuna cinsel istismar olayından sonra şimdi de 9 yaşındaki bir kız lüks bir araç içindeki şahıslar tarafından kaçırılmak istendi. Daha bir önceki olayın konuları gündemden düşmemişken ardından gelen bu olay halkı tedirgin etmeye devam ediyor.

Lüks araçla dolaşan şahıslar 9 yaşındaki kız çocuğunu sokakta kaçırmaya çalıştılar ve daha sonrasında küçük kız çığlık atınca çocuğun annesi de çığlık atınca şahıslar kızın elindeki telefonu alarak oradan uzaklaştılar.

Olay daha sonrasında başka bir güvenlik kamerasında da devam etti. Ancak burada lüks araç içindeki şahıslar bu sefer bir bayanın yanına yaklaşarak çantasını çaldılar ve daha sonrasında hemen olay yerinden uzaklaştılar. Küçük kız çocuğunu da ilk önce arabaya bindirmeye çalışan şahıslar daha sonrasında panikledikleri için telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştılar.