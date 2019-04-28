Küçükçekmece'de yine bir olay

Anasayfa ASAYİŞ Küçükçekmece'de yine bir olay
Küçükçekmece'de yine bir olay
Küçükçekmece'de yine bir olay admin Tarih: 2019-04-28 Saat: 16:29:48
Güncelleme : 2019-04-28 16:29:48Bu içerik 71 kez okundu.
Reklam

Küçükçekmece'de yine bir olay

Geçen hafta Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen 2 kız çocuğuna cinsel istismar olayından sonra şimdi de 9 yaşındaki bir kız lüks bir araç içindeki şahıslar tarafından kaçırılmak istendi. Daha bir önceki olayın konuları gündemden düşmemişken ardından gelen bu olay halkı tedirgin etmeye devam ediyor.

Lüks araçla dolaşan şahıslar 9 yaşındaki kız çocuğunu sokakta kaçırmaya çalıştılar ve daha sonrasında küçük kız çığlık atınca çocuğun annesi de çığlık atınca şahıslar kızın elindeki telefonu alarak oradan uzaklaştılar.

Olay daha sonrasında başka bir güvenlik kamerasında da devam etti. Ancak burada lüks araç içindeki şahıslar bu sefer bir bayanın yanına yaklaşarak çantasını çaldılar ve daha sonrasında hemen olay yerinden uzaklaştılar. Küçük kız çocuğunu da ilk önce arabaya bindirmeye çalışan şahıslar daha sonrasında panikledikleri için telefonu çalarak olay yerinden uzaklaştılar.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü