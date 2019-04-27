Muğla'daki bir okul bahçesinde çocuklara cinsel taciz iddiası

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Muğla'daki bir okul bahçesinde çocuklara cinsel taciz iddiası
Muğla'daki bir okul bahçesinde çocuklara cinsel taciz iddiası admin Tarih: 2019-04-27 Saat: 10:42:55
Güncelleme : 2019-04-27 10:42:55Bu içerik 199 kez okundu.
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Muğla'daki bir okul bahçesinde çocuklara cinsel taciz iddiası

Muğla menteşe ilçesinde meydana gelen bu olayda biri Suriye uyruklu, 2 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'da bir inşaatta işçi olarak çalışmakta olan T.Ç. adındaki şahsın Salihpaşalar Mahallesi'nde okul bahçesinde çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ihbarı sonrasında Bayır Jandarma karakolu devreye girdi.

Ekipler tarafndan gözaltına alınan şahıs için gelen suçlama  T.Ç'nin, Suriye uyruklu S.J'ye "Seni İzmir'e götüreyim" dediği, M.S. isimli erkek çocuğuna da ilişki teklif ettiği yönündeydi. Çocuklar için de avukatlar ve psikologlar eşliğinde mağdur çocuklar ifade verdiler.

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