5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Anasayfa ASAYİŞ 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar admin Tarih: 2019-04-24 Saat: 14:09:32
Güncelleme : 2019-04-24 14:09:32Bu içerik 39 kez okundu.
Reklam

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Küçükçekmece'yi son günlerde ayaklandıran bu olayda 5 yaşındaki Küçükçekmece'de cinsel istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinden sonra ise yoğun bakıma alındı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Amcası tarafından gelen açıklamada olayın geçtiğimiz gün oldupunu ve olayın bu ilçede gerçekleştiğini belirtti. Çocuğun şu anda yoğun bakımında çocuğun babası da hasta ve şu anda yanında bekliyor diyerek bir açıklaması geldi.

Emniyet tarafından da gelen açıklamada 5 yaşındaki küçük kızın hastanede gözetim altında olduğunu olayın takip altında olduğunu ve titizlikle araştırıldığı belirtildi. Dahası olarak da resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü