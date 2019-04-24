5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Küçükçekmece'yi son günlerde ayaklandıran bu olayda 5 yaşındaki Küçükçekmece'de cinsel istismara uğradığı iddia edilen 5 yaşındaki kız çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Tedavisinden sonra ise yoğun bakıma alındı. Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Amcası tarafından gelen açıklamada olayın geçtiğimiz gün oldupunu ve olayın bu ilçede gerçekleştiğini belirtti. Çocuğun şu anda yoğun bakımında çocuğun babası da hasta ve şu anda yanında bekliyor diyerek bir açıklaması geldi.

Emniyet tarafından da gelen açıklamada 5 yaşındaki küçük kızın hastanede gözetim altında olduğunu olayın takip altında olduğunu ve titizlikle araştırıldığı belirtildi. Dahası olarak da resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği açıklandı.