S-400’lerle ilgili duruşu takdir edildi

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Aleksandr Fomin tarafından Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili olarak duruşunun hayranlık uyandırdığı açıklandı.

ABD'nin S-400 füzeleri konusunda uyguladığı baskı ve yaptırımların sonrasında Türkiye'nin almış olduğu kararı sabit bir şekilde savunması ve kararlı olması nedeniyle Rusya tarafından bu hareket takdirle karşılandı ve hayranlık uyandırdığını belirtti.

Ayrıca bu füzelerin teslimatının da en kısa sürede gerçekleşeceğini ve 2 ülkenin daha farklı projelerle ilgili de aktif işbirliği içinde olduğuna dikkat çekti. İlişkilerin siyasi ve ekonomi olarak yükseliş yaşadığını belirten Rus general ayrıca askeri ve teknik alandaki ilişkileri oldukça hızla geliştiğini belirtti.