Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturmasında 8 kişi serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cenazede saldırgan Osman Sarıgün'ün de arasında 9 kişi tarafından saldırı gerçekleşti. Cenazede gerçekleşen bu olayda birçok kişi tarafından tepki geldi.

Yetkili kişiler tarafından da bu konu hakkında konuşuldu ve davranışın doğru olmadığı açıklandı. 9 kişi gözaltına alındı. 5 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla 3 kişi de savcılık ifadelerinin sonrasında serbest kaldı. Yumruk atan aşhsın da gözaltı süresi uzatıldı. O gün Kılıçdaroğlu'nu eve alıp o kalabalıktan koruyan kişi de evinin arabasının zarar gördüğünü içerdeyken saklanırken çocuklarına bir zarar geleceğinden çok korktuğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun da gözle görülür bir şekilde bir yaralanmasının olmadığını açıkladı. Son olarak ise sorgulanan kişiler halkı suç işlemeye teşvik, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kamu görevlisini görevinden dolayı yaralamamak suçlarından dolayı sorgulandılar.