Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Anasayfa DÜNYA Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı admin Tarih: 2019-04-14 Saat: 11:52:27
Güncelleme : 2019-04-14 11:52:27Bu içerik 254 kez okundu.
Reklam

Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bir süre önce Sudan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilip darbe başlamıştı ancak halk bu kararı dinlemedi ve kararı delmeye başladı. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan tarafından sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Avad bin Avf'ın sonrasında göreve gelen Burhan açıklamasındaülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktardı ve ülkedeki geçiş döneminin en fazla da 2 sene olacağını açıkladı. Yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceği belirtildi. Ayrıca tüm vilayetler de valilerin görevinin bittiğini sonlandığını açıkladı. Ülkedeki geçiş döneminde en fazla 2 yıl olacağını açıkladı. Sivil hükümete devredileceği açıkladı.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak
Toz toplama bacasından düştü öldü
Toz toplama bacasından düştü öldü