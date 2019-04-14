Sudan'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bir süre önce Sudan'da sokağa çıkma yasağı ilan edilip darbe başlamıştı ancak halk bu kararı dinlemedi ve kararı delmeye başladı. Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan tarafından sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı belirtildi. Avad bin Avf'ın sonrasında göreve gelen Burhan açıklamasındaülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktardı ve ülkedeki geçiş döneminin en fazla da 2 sene olacağını açıkladı. Yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceği belirtildi. Ayrıca tüm vilayetler de valilerin görevinin bittiğini sonlandığını açıkladı. Ülkedeki geçiş döneminde en fazla 2 yıl olacağını açıkladı. Sivil hükümete devredileceği açıkladı.