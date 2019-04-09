27 kadın öldürüldü

2019 senesinde Mart ayında 27 kadının öldürüldüğü kadınların 9 tanesinin de kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 6 tanesi evli oldukları erkekler tarafından öldürülürken 4'ü birlikte olduğu erkek,4'ü oğulları, 1'i nişanlısı ve 1'i de kuzeni tarafından, 1'i boşandığı erkek, 1'i damadı tarafından öldürüldü.

İllere göre dağılımlarına bakacak olursak İstanbul 8, Mersin 2, Antalya 2, Ankara 1, Aydın 1, Bursa 1, Erzurum 1, Gaziantep 1, Hatay 1, İzmir 1, Kırıkkale 1, Kırklareli 1, Kocaeli 1, Konya 1, Tokat 1, Trabzon 1, Uşak 1, Gümüşhane 1 illerinde kadın ölümleri gerçekleşti. Kadınların kimler tarafından öldürüldüğü belli ancak 8 tanesinin ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

13 tanesinin ise neden öldürüldüğü tespit edilemedi ancak 6 tanesinin kendi hayatına dair kararlar vermek isterken öldürüldüğü açıklandı.