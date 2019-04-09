Görevlilere seçim soruşturması

31 Mart gününde yerel seçimlerin sonrasında birçok olay meydana geldi ve gelen en son olaydan bir tanesi ise bu oldu. Ak parti tarafından tutanaklarda usulsüzlük yapılması nedeniyle bir takım itirazlarda bulundu ve daha sonrasında şikayetler geldi. O şikayetler sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı devreye girdi ve soruşturma başlattı.

Kartal'da oy birleştirme tutanağını YSK sistemine yerleştirirken bir takım usulsüzlük yapıldığı açıklanınca görevliler konusunda soruşturma başlatıldı ve haklarında görevini kötüye kullanma suçundan yargılanması isteniyor.

Savcılık ise Başsavcılık bu konuda gelen iddialar İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarından ve veri girişi yapan kişilerin kimlik bilgileri ile oy sayım tutanaklarını istedi. Olayla ilgili gelen en son gelişmiş oldu.