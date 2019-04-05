S-400 için yeni teklif geldi

S-400 konusunda uzun bir süredir çalışmalar devam ediyordu ve en son olarak Çavuşoğlu tarafından bir teklif geldi. Gelen teklifte ortak teknik çalışma grubu kurulsun çağrısına Pentagon tarafından gerekli görmediklerini açıkladılar.

Bir süredir S-400 konusunda gelen en son açıklama ise bu sistemlerin tamamen Türkiye kontrolü altında olacağını ve kesinlikle ne NATO sistemlerine ne F-35 uçaklarına herhangi bir tehdit oluşturmayacağını en baştan beri söylediklerini açıkladı.

Ayrıca Rusya ile anlaşam yapılırken de ilk şart olarak da bunu açıkladıklarını belirttiler. Ayrıca sistemlerin NATO sistemlerine entegre edlmeyeceği gibi NATO sistemlerine ve Türkiye sistemlerine herhangi bir risk faktörü olmayacak veya tehdit oluşturmayacak.