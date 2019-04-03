S-400 anlaşmasında değişiklik olmayacak

Bir süredir ABD tarafından bu konuda sürekli olarak iptal edilmesi talep ediliyor ve hatta farklı teklifler geliyordu ancak gelen en son patriot teklifinde satışın garanti olmadığından dolayı Ankara kabul etmedi.

Erdoğan ise Mart ayında S-400 için herşeyin hazır olacağını belirtmişti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov tarafınan gelen açıklamada ise Türkiye'nin bu anlaşmada her sorumluluğunu yerine getirdiğini ve sözleşmenin bozulma riski olmadığını açıkladı. Yani ABD bu konuda farklı bir çözüm bulması gerekiyor.

ABD ise bu konuda ne tür bir adım atacak henüz açıklanmadı. Rusya tarafından herhagi bir kaygılarının olmadığını aıkladı.