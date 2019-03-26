Osmaniye'de kız çocuğuna istismar

Osmaniye Düziçi ilçesinde meydana gelen 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddia edilince polisler hemen harekete geçti. Olayda bahsi geçen 11 kişi ve olaya karşı gelmek yerine destek olunca anne babası ile toplamda 13 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler şu anda emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında hemen adliyeye sevk edildiler. Olayda ekiplerin bu olayı ihbar olarak alması sonrasında hemen harekete geçildi ve belirlenen adreslere operasyonlar yapıldı.

Çocuğa cinsel istismar iddiası ile ilgili olarak anne ve babanın da aralarında bulunduğu toplamda 13 kişi şu anda adliyede. Ayrıca çocuğa istismarda bulunan 2 kişi daha var ancak o kişiler operasyonda bulunamadılar ve hala 2 kişi aranmaktalar.