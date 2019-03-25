Şırnak'ta askeri araç devrildi

Şırnak Silopi ilçesinde meydana gelen bu olayda askeri aracın devrilmesi sonrasında 1 asker hayatını kaybetti. 20 asker ise olayda yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre şehit olan askerimiz Ercüment Türkmen Kışlası'na giden askeri araçtaydı ve ilçe girişindeki çevre yolunda devrildi.

Kaza sonrasında 1 askerimiz şehit olurken 20 asker yaralandı. Yaralılar tarafından 112 Acil servis ekipleri tarafından Silopi, Şırnak ve Cizre'deki hastanalerde tedavi altına alınmaya başladılar. Hala da tedavileri devam ediyor.